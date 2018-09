Ciclismo, Mondiali 2018 | Gianni Moscon: “La nazionale ha corso con il cuore. Vincere è un’altra cosa”

Soddisfatto, ma si poteva far di più. È Gianni Moscon il migliore degli azzurri al traguardo del Mondiale di ciclismo di Innsbruck al termine della prova in linea maschile: il trentino si è difeso al meglio ma proprio sul finale ha dovuto cedere il passo al gruppetto di uno scatenato Alejandro Valverde che poi si è andato a prendere il titolo iridato. Per l’azzurro una quinta piazza che comunque fa ben sperare per il futuro.

“Ho fatto il possibile, tutta la Nazionale ha corso con il cuore. Nell’ultimo giro pensavo che sulla salita di Igls potesse sganciarsi un gruppo, per quello sono rimasto davanti, ma lì non c’era collaborazione”, le parole dell’uomo del Team Sky nel post gara alla Rai.

Poi l’ultima salita: “Ho provato a recuperare per l’ultimo strappo. Ho tentato di gestirmi, mi è mancato proprio l’ultimo minuto di sforzo, le gambe non giravano più. La Vuelta sarebbe stata un bell’avvicinamento, le sensazioni erano comunque buone. Ero lì, mi è mancato qualcosa. Ha vinto Valverde che era il favorito della vigilia. È stata una bella prestazione, ma certo vincere è un’altra cosa”.

ANALISI MONDIALI CICLISMO 2018: ITALIA GENEROSA, MA OGGI NON POTEVA VINCERE SENZA UN RISOLUTORE













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Radu Razvan / Shutterstock.com