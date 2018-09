Ciclismo, Mondiali 2018: cronometro a squadre femminile. Che sfida tra Sunweb e Boels-Dolmans

Domani i Mondiali di ciclismo di Innsbruck (Austria) si apriranno con la cronometro a squadre femminile. Dodici team si daranno battaglia in un’avvincente sfida contro il tempo per conquistare il primo titolo iridato di questa edizione. Andiamo quindi a scoprire il percorso e le favorite della cronosquadre femminile.

Percorso

Le cicliste dovranno affrontare 54,5 km da Ötztal a Innsbruck. Strade ampie e sempre in leggera discesa nella prima parte, in cui si raggiungeranno velocità molto alte, tra i 50 e i 60 km/h. Dopo 35 km, nel tratto tra Zirl e Kematen, il percorso si fa invece più tortuoso, con brevi strappi e qui le atlete dovranno tenere il giusto ritmo per restare compatte. Il finale è di nuovo in falsopiano e bisognerà quindi spingere fino all’ultimo per centrare il risultato.

Favorite

Sulla carta assisteremo ad un appassionante duello per il titolo tra Sunweb e Boels-Dolmans. La Sunweb, squadra campionessa in carica, arriva a questa prova dopo le vittorie al Giro Rosa, alla Madrid Challenge e al Giro di Norvegia e potrà contare su grandi passiste come Ellen van Dijk, Lucinda Brand e Leah Kirchmann per ripetersi. Dall’altra parte la Boels-Dolmans è reduce dal successo alla Crescent Vårgårda e punterà sulle fuoriclasse Anna van der Breggen e Chantal Blaak per tornare alla vittoria, dopo il secondo posto dello scorso anno. In lotta per il podio troveremo poi Canyon SRAM, Mitchelton-Scott e Wiggle High5.

