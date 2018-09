Ciclismo, Mondiali 2018: Camilla Alessio conquista l’argento nella cronometro juniores! Titolo all’olandese Rozemarijn Ammerlaan, solamente sesta Vittoria Guazzini

La 17enne Camilla Alessio vola sul percorso di Innsbruck e conquista a sorpresa la medaglia d’argento nella cronometro juniores femminile dei Mondiali di ciclismo. La giovane veneta, al primo anno da juniores, ha realizzato una prova davvero eccezionale nei 20 km da Wattens a Innsbruck, chiudendo al secondo posto alle spalle dell’olandese Rozemarijn Ammerlaan, che conquista il titolo.

Alessio è stata la seconda atleta a prendere il via e ha realizzato il tempo di 27.09.75 con una media di 43.737 km/h. Con il passare degli arrivi si è capito che la prova dell’azzurra era di grande spessore, visto che nessuna riusciva a scalzarla dalla hot seat. I sogni di gloria di Alessio si sono infranti solo all’ultimo, quando l’olandese Rozemarijn Ammerlaan è passata davanti all’azzurra all’intermedio e poi si è confermata al comando al traguardo, andando ad imporsi in 27.02.95, con un vantaggio di 6.80 su Alessio. La medaglia di bronzo va invece alla britannica Elynor Backstedt con un ritardo di 17.94.

Resta invece giù dal podio Vittoria Guazzini, che non riesce a ripetersi dopo l’oro europeo e si deve accontentare del sesto posto. L’azzurra ha pagato la difficoltà del percorso nella seconda parte, come molte altre favorite, chiudendo così con un ritardo di 24.64 dalla vetta. Prova sottotono anche per Giorgia Bariani, che termina in 21ma posizione con un ritardo di 1.21.78.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Uci