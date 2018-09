Ciclismo, Grand Prix Quebec 2018: programma, orari e tv

Venerdì 7 settembre si correrà la nona edizione del Grand Prix de Quebec. La corsa canadese è diventata negli ultimi anni un appuntamento importante di fine stagione, anche per preparare il Mondiale. Al via troveremo quindi molti corridori di livello come Greg Van Avermaet, Michael Matthews, Matej Mohorič e i nostri Diego Ulissi e Sonny Colbrelli. Il percorso si articolerà su un impegnativo circuito nella città di Quebec con 16 giri da 12,6 km per un totale di 201,6 km.

La partenza della corsa è fissata alle 11.00, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.30 e le 16.50, in base alla media oraria. Il Grand Prix de Quebec sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport Player e in differita in tv su Eurosport2 dalle 20.00. Di seguito il programma completo.

Grand Prix Quebec 2018

Venerdì 7 settembre

Quebec-Quebec 201,6 km

Partenza: 11.00

Arrivo previsto: 16.30-16.50 circa

