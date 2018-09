Ciclismo, Giro di Toscana 2018: programma, orari e tv

Mercoledì 19 settembre si svolgerà il Giro della Toscana. Rispetto alle passate edizioni, quest’anno la corsa si svolgerà in un’unica giornata, quindi come una classica. I corridori affronteranno un percorso di 198 km con partenza e arrivo a Pontedera, caratterizzato dalla salita del Monte Serra, da ripetere tre volte, e che renderà la gara dura e spettacolare.

La partenza della corsa è fissata alle 11.20, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.05 e le 16.30, in base alla media oraria. Il Giro di Toscana sarà trasmesso in diretta tv in chiaro dalle 15.00 su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play. Sport. Di seguito il programma completo.

Giro di Toscana 2018

Mercoledì 19 settembre

Pontedera-Pontedera 198 km

Partenza: 11.20

Arrivo previsto: 16.05-16.30 circa

Foto: Valerio Origo