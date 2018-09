Ciclismo, Geraint Thomas rinnova con il Team Sky. Il vincitore del Tour de France firma un triennale

Geraint Thomas ha rinnovato il contratto con il Team Sky per ben tre anni. Il vincitore dell’ultimo Tour de France proseguirà dunque la propria carriera con la corazzata britannica grazie alla quale è riuscito a esplodere nel corso delle ultime stagioni. Il gallese, attualmente impegnato al Giro di Gran Bretagna dopo il trionfo alla Grande Boucle, era uno dei pezzi di mercato più pregiati visto il rapporto in scadenza con la formazione britannica ma il 32enne ha deciso di prolungare il legame con la sua “famiglie” fino al termine della stagione 2021 quando avrà già spento le 35 candeline.

Geraint Thomas ha praticamente firmato un contratto a vita (al momento non ci sono indiscrezioni sulle cifre economiche) e ha dichiarato tramite il sito della società: “Sono felice di restare con il team. È stato un grande viaggio per me con il Team Sky e ovviamente gli ultimi mesi sono stati pazzi. Sta andando molto bene per me qui e sono entusiasta di quello che deve ancora venire“. Il prossimo obiettivo di Thomas dovrebbe essere il Giro d’Italia 2019 come ha accennato nelle interviste dell’ultimo periodo.













Foto: Radu Razvan / Shutterstock.com