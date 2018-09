Ciclismo, Coppa Sabatini 2018: Sonny Colbrelli vuole la rivincita su Andrea Pasqualon

Terminato il Giro di Toscana, la carovana si sposta a Peccioli per disputare la Coppa Sabatini 2018, in programma giovedì 20 settembre. La corsa ciclistica, inserita nel calendario Europe Tour, giunge quest’anno all’edizione numero sessantasei.

I ciclisti dovranno effettuare il tradizionale percorso di 195,9 km pianeggianti con partenza e arrivo nella località in provincia di Pisa, con i conclusivi sei giri di 12,2 km che portano al traguardo. Il tracciato favorisce chiaramente gli esperti sulle ruote veloci, attenzione però al breve strappo che porta verso il traguardo, che verrà effettuato a velocità elevata e di conseguenza potrebbe fare selezione nel gruppo.

Anche nella seguente corsa sono presenti diverse squadre World Tour, in particolare il team Bahrain-Merida schiera Sonny Colbrelli (già vincitore due anni fa) tra i più quotati per il successo considerate le proprie caratteristiche da velocista e allo stesso tempo in grado di reggere sugli strappetti. L’anno scorso il 28enne di Desenzano del Garda fu beffato da Andrea Pasqualon, che naturalmente domani tenterà di ripetersi. Attenzione anche alla Dimension Data del norvegese Edvald Boasson-Hagen e a Manuel Belletti dell’Androni-Sidermec, secondo la scorsa settimana in Coppa Bernocchi. Insomma, si preannuncia un duello spettacolare fino all’ultimo metro di gara.













Foto: Valerio Origo