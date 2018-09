Ciclismo, Coppa Agostoni 2018: il percorso ai raggi X. Tracciato mosso, possibili attacchi sul Lissolo

Sabato 15 settembre si svolgerà la Coppa Agostoni 2018, primo appuntamento del Trittico Lombardo. La classica di Lissone quest’anno ha suscitato particolare interesse da parte di diverse squadre World Tour (AG2R, Team Sky, Bahrain-Merida e UAE Emirates), in modo che i rispettivi corridori possano sfruttare la corsa come test prima del Mondiale di Innsbruck il prossimo 30 settembre.

Il percorso della 72a edizione della Coppa Agostoni non subisce modifiche rispetto agli anni precedenti, con partenza e arrivo dalla città brianzola per un totale di 199 km. Altimetria mossa, priva di alcun metro di pianura dall’inizio alla fine. Dopo i primi 65 chilometri in linea senza particolari pendenze, si affronta per quattro volte il circuito Lissolo, 24,5 km in cui la carovana dovrà scalare nell’ordine le ascese di Sirtori, Colle Brianza e Lissolo. I finisseur potrebbero tentare l’attacco nell’ultima tornata, prima di affrontare un tratto in discesa di oltre 20 km che imbocca a Lissone, dove si transita due volte sul traguardo del tracciato cittadino lungo 9,8 km.

Negli anni precedenti il vincitore della gara d’apertura del Trittico Lombardo si è deciso in volata, tuttavia non risulta impossibile che la fuga vada in porto, come accaduto nel 2012. Favorito numero uno nel caso di arrivo a ranghi compatti Sonny Colbrelli, che ha già detenuto il premio due anni fa. Non è da escludere nemmeno un attacco decisivo in salita, nonostante la notevole distanza tra l’ultima ascesa e il traguardo, considerati i tanti corridori abili in salita: da Damiano Caruso (Nazionale Italiana) che vorrà convincere il ct Davide Cassani per ottenere la convocazione alla rassegna iridata, a Romain Bardet, anche se il francese con ogni probabilità testerà la propria gamba in vista del grande appuntamento di fine settembre.













