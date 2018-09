Canottaggio, Mondiali Plovdiv 2018: Stefano Oppo e Pietro Ruta in semifinale nel doppio pl, il vento fa rinviare le altre gare

In una difficile sessione pomeridiana ai Mondiali di canottaggio in corso a Plovdiv, in Bulgaria, si sono completati soltanto i quarti di finale del doppio pesi leggeri maschile: i nostri Stefano Oppo e Pietro Ruta hanno centrato il passaggio alle semifinali. Il forte vento ha impedito lo svolgimento dei ripescaggi del doppio senior maschile e dei quarti del due senza e del singolo seniores maschili.

Nei quarti di finale della specialità olimpica del doppio pesi leggeri maschile Stefano Oppo e Pietro Ruta hanno ottenuto il secondo posto nella prima serie in 6’49″96, chiudendo alle spalle dell’Austria, prima in 6’49″04. Gli azzurri, medaglia d’argento iridata lo scorso anno a Sarasota, hanno il sesto crono complessivo e, soprattutto, non avranno a che fare con la Francia, oro dodici mesi fa, eliminata quest’oggi. Il ritiro di Jeremie Azou sta costando caro all’equipaggio transalpino, con Pierre Houin in gara in stagione assieme a Thomas Baroukh senza molta fortuna. A breve verrà comunicato il nuovo programma di domani, che dovrebbe vedere anche il recupero delle gare non svolte quest’oggi.













Foto: Federcanottaggio Mimmo Perna

roberto.santangelo@oasport.it