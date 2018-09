Canottaggio, Mondiali Plovdiv 2018: i risultati delle semifinali di consolazione del pomeriggio

Nella sessione pomeridiana della quinta giornata dei Mondiali di canottaggio e paracanottaggio di Plovdiv sono andate in scena le semifinali di consolazione in diverse specialità olimpiche, con quattro equipaggi azzurri impegnati: due imbarcazioni sono passate in Finale C e due in Finale D.

Nel due senza senior maschile Cesare Gabbia e Vincenzo Abbagnale, fuori stamane nei quarti, hanno chiuso al secondo posto in 6’38″74, a pari merito con l’Irlanda, precedendo di soli 0″04 l’Olanda e finendo alle spalle dell’Australia, prima in 6’36″82. Gli azzurri così saranno impegnati nella Finale C che metterà in palio il 13° posto sabato pomeriggio.

Nel singolo senior maschile Simone Martini, che questa mattina di un soffio ha mancato le semifinali, è giunto terzo in 7’11″01 dietro al Belgio, primo in 7’09″94, ed alla Finlandia, seconda in 7’10″30, e proverà a strappare il 13° posto nella Finale C in programma domenica mattina.

Nel singolo senior femminile Eleonora Trivella si è classificata quarta in 8’17″97, battuta dalla Russia, prima in 7’59″97, dalla Namibia, seconda in 8’04″23, e da Portorico, terzo in 8’10″03 e dovrà gareggiare nella Finale D, che metterà in palio il 19° posto, sabato pomeriggio.

Nel doppio senior maschile Emanuele Fiume e Romano Battisti, out stamane nei ripescaggi, hanno concluso la gara al quinto ed ultimo posto in 7’00″99, superati dagli USA, primi in 6’26″84, dalla Slovenia, seconda in 6’29″28, dalla Croazia, terza in 6’34″57, e dalla Russia, quarta in 6’45″16, e sabato pomeriggio gareggeranno per il 19° posto in Finale D.













Foto: Federcanottaggio Mimmo Perna

roberto.santangelo@oasport.it