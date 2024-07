LIVE Canottaggio, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: debuttano le due imbarcazioni dell’otto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata di canottaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Continua a procedere il programma di gara delle varie specialità. Gara dopo gara ci si avvicina agli eventi più importanti, con le prime medaglie che saranno assegnate dalla giornata di mercoledì. Quest’oggi spazio ancora a diversi ripescaggi e all’atteso esordio degli otto maschili e femminili.

L’Italia scenderà in acqua con tre imbarcazioni nella giornata odierna. Fari puntati sul doppio maschile formato da Davide Comini e Giovanni Codato. Per loro infatti c’è da disputare un ripescaggio fondamentale per approdare in semifinale. La coppia azzurra se la dovrà vedere con Australia, Stati Uniti e Svizzera: basterà piazzarsi davanti a una di queste tre squadre per superare il turno.

Occhio perché l’Italia sarà di scena in entrambe le batterie dell’otto. Saranno prima gli uomini a presentarsi in acqua: Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro, Leonardo Pietra Caprina e Vincenzo Abbagnale, guidati dal timoniere Alessandra Faella, saranno gli azzurri in gara. Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi, Alice Codato e Veronica Bumbaca, con timoniere Emanuele Capponi, difenderanno l’Italia nel debutto dell’otto femminile ai giochi.

L'inizio delle gare avrà inizio alle 09.30.