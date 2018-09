Canottaggio, Mondiali 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Si terranno a Plovdiv, in Bulgaria, dal 9 al 16 settembre, i Mondiali di canottaggio e paracanottaggio: l’Italia punta a bissare la spedizione trionfale di Sarasota dello scorso anno. Saranno 20 le specialità (14 olimpiche) in gara per il canottaggio, ed 8 quelle per il paracanottaggio.

Le finali verranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta kive testuale di tutte le fasi di gara. Di seguito il calendario completo dei Mondiali di canottaggio:

Domenica 9 settembre

08.30-12.10 Batterie

Lunedì 10 settembre

08.30-09.10 Batterie paracanottaggio

09.10-11.45 Batterie e ripescaggi

Martedì 11 settembre

08.30-09.15 Batterie paracanottaggio

09.15-11.40 Ripescaggi canottaggio

Mercoledì 12 settembre

08.30-09.50 Ripescaggi paracanottaggio

09.50-12.00 Ripescaggi

14.00-17.10 Quarti di finale

Giovedì 13 settembre

08.30-09.20 Semifinali paracanottaggio

09.20-12.20 Semifinali canottaggio

13.45-15.50 Semifinali canottaggio

Venerdì 14 settembre

08.00-09.30 Semifinali

09.45-10.45 Finali paracanottaggio

11.00-12.30 Finali specialità non olimpiche

Sabato 15 settembre

10.00-10.30 Finali paracanottaggio

10.30-12.30 Finali specialità olimpiche

Domenica 16 settembre

10.30-11.00 Finali paracanottaggio

11.00-12.30 Finali specialità olimpiche













