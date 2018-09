Canottaggio, Mondiali 2018: Oppo-Ruta a caccia del podio nel doppio pesi leggeri

Tra le specialità in cui l’Italia potrà ambire ad una medaglia ai Mondiali di canottaggio di Plovdiv (Bulgaria) c’è indubbiamente il doppio pesi leggeri maschile. L’equipaggio formato da Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta ha dimostrato nell’ultimo biennio di avere le qualità per lottare con i migliori in tutte le competizioni e partirà quindi tra i favoriti anche in questa rassegna iridata.

Lo scorso anno l’Italia conquistò la medaglia d’argento a Sarasota. La coppia azzurra si dovette arrendere alla superiorità della Francia, che quest’anno non fa però più paura, visto il ritiro di Jeremie Azou. In questa stagione non è emersa una nazione in grado di dominare e quindi sulla carta sarà una gara aperta.

Gli azzurri arrivano a questo appuntamento dopo aver vinto in Coppa del Mondo a Linz ed essere saliti sul terzo gradino del podio agli Europei di Glasgow. Due risultati che dimostrano la classe dei nostri atleti, che in questi Mondiali non dovranno porsi limiti e potranno puntare davvero al titolo. L’avversaria principale degli azzurri sarà la Norvegia, oro europeo, ma che sono già riusciti a battere a Linz. In lotta per le medaglie ci saranno anche Irlanda, Polonia e Belgio e ci aspettiamo quindi una finale combattuta, in cui Oppo-Ruta sono pronti a farsi valere.

Foto: Pagina FB Federcanottaggio