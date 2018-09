Canottaggio, Mondiali 2018: esame importante per il settore femminile verso Tokyo 2020

I Mondiali di canottaggio di Plovdiv (Bulgaria) saranno un test fondamentale in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per l’Italia ci sarà particolare attenzione per le prestazioni del settore femminile, che dopo i buoni segnali dati agli Europei di Glasgow, dovrà confermarsi anche in questa rassegna iridata per poter puntare ad essere protagonista poi in quella a cinque cerchi. Andiamo quindi a scoprire le prospettive delle azzurre per questa gara.

C’è grande attesa per il due senza con Alessandra Patelli e Sara Bertolasi che sono pronte a tornare sul podio dopo il bronzo europeo. Una coppia che sta ritrovando il feeling vincente e che a Glasgow ha dimostrato di avere le qualità per lottare con le migliori, con una gara perfetta per due terzi. Dopo l’undicesimo posto di Rio 2016, l’obiettivo sarà arrivare pronte per centrare la finale a Tokyo 2020.

Potranno ambire ad una medaglia anche Valentina Rodini e Federica Cesarini nel doppio pesi leggeri. L’equipaggio azzurro ha infatti vinto in Coppa del Mondo a Linz e può quindi imporsi a livello internazionale, anche se agli Europei è arrivato solamente un quinto posto. Curiosità poi per il doppio senior, con la nuova coppia formata da Kiri Tontodonati e Valentina Iseppi, due giovani reduci da un’ottima stagione e pronte ora a brillare anche in questa specialità.

Tante incertezze invece negli altri equipaggi. Nel singolo ci proverà Eleonora Trivella, che non vanta però particolari risultati con questa barca. Mentre sia il quattro di coppia (Ludovica Serafini, Carmela Pappalardo, Stefania Gobbi e Chiara Ondoli) che il quattro senza (Veronica Calabrese, Aisha Rocek, Ilaria Broggini e Giorgia Pelacchi) hanno mancato l’accesso in finale agli Europei e servirà quindi una svolta decisa per sperare in un esito differente.

Foto: Pier Colombo