Canottaggio, Mondiali 2018: Anila Hoxha in finale nel singolo PR1, Martino Goretti settimo nel singolo pl

Nella sessione pomeridiana dei Mondiali di canottaggio e paracanottaggio in corso a Plovdiv, in Bulgaria, erano impegnati due equipaggi italiani: Anila Hoxha centra la finale nella specialità paralimpica del singolo PR1 femminile, mentre Martino Goretti vince la Finale B nella specialità non olimpica del singolo pesi leggeri maschile e si classifica settimo assoluto.

Nel ripescaggio del singolo PR1 femminile Anila Hoxha approda alla finale di domenica mattina centrando il terzo posto in 12’41″25, alle spalle della Germania, prima in 12’11″99, e degli Stati Uniti, secondi in 12’17″50. Avanza all’atto conclusivo anche il Canada, quarto con il tempo di 13’03″78.

Nella Finale B del singolo pesi leggeri maschile Martino Goretti vince in 7’06″00 ed ottiene così il settimo posto assoluto. Alle sue spalle la Gran Bretagna, seconda a 0″94, e l’Australia, terza a 1″84. Il crono dell’azzurro, se fatto segnare questa mattina nella Finale A, sarebbe valso il quinto posto.













Foto: Federcanottaggio Mimmo Perna

