Canoa slalom, Mondiali 2018: Stefanie Horn va in semifinale! Rimandati alla seconda run i tre azzurri della canadese

Dopo le prove a squadre di ieri, oggi sono iniziate le gare individuali a Rio de Janeiro, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali di canoa slalom. Impegnati a cercare il passaggio alle semifinali quattro azzurri: nella canadese maschile non ce la fanno nella prima run Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi e Stefano Cipressi, mentre nel kayak femminile Stefanie Horn ottiene subito il pass.

Nel kayak femminile ce la fa l’unica azzurra in gara, Stefanie Horn, che stacca il 18° crono (passavano direttamente in semifinale le prime 20) in 102.03 (2 penalità), a 7.89 dal miglior crono che, come da previsioni della vigilia, è dell’australiana Jessica Fox. A sorpresa, dovranno cimentarsi nella seconda run la tedesca Ricarda Funk, l’austriaca Corinna Kuhnle e la slovena Eva Tercelj.

Nella canadese maschile invece dovranno far ricorso alla seconda discesa i tre azzurri impegnati: non riescono a rientrare tra i migliori 20 infatti Raffaello Ivaldi, 24° in 95.13 (2 penalità), Roberto Colazingari, 28° in 96.53 (2 penalità), e Stefano Cipressi, 36° in 98.21 (2 penalità). Tutti i nomi più accreditati alla vigilia centrano il pass per le semifinali.













Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it