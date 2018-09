Canoa slalom, Mondiali 2018: programma, orari e tv di oggi. Tutti gli azzurri in gara

Giornata cruciale quella odierna ai Mondiali di canoa slalom: a Rio de Janeiro si assegna il primo titolo della rassegna, quello del C2 misto, dove però non ci saranno italiani in gara. Per i colori azzurri invece sarà molto importante la seconda sessione: alle ore 19.54 italiane Raffaello Ivaldi sarà in acqua nelle semifinali della canadese, mentre alle ore 21.14 italiane Stefanie Horn cercherà di entrare nella finale iridata del kayak.

Le gare saranno visibili in streaming su canoeicf.com. Di seguito il programma completo della seconda giornata dei Mondiali di canoa slalom con l’indicazione dell’ora italiana delle gare:

Venerdì 28

14.00-14.16 Semifinali C2 misto

15.00-15.16 Finale C2 misto

19.48-21.50 Semifinali C1 maschile e K1 femminile (Raffaello Ivaldi – Stefanie Horn)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it