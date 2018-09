Canoa slalom, Mondiali 2018: nella canadese va in semifinale Raffaello Ivaldi. Fuori Roberto Colazingari e Stefano Cipressi

Va in archivio la seconda giornata di gare, la prima dedicata alle prove individuali, a Rio de Janeiro, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali di canoa slalom: dopo il passaggio in semifinale nella prima run nel kayak femminile di Stefanie Horn, nella canadese maschile centra l’obiettivo nella seconda discesa Raffaello Ivaldi, mentre vedono terminare i loro sogni iridati Roberto Colazingari, e Stefano Cipressi.

Nella seconda run della canadese maschile infatti Raffaello Ivaldi centra il settimo posto (passavano in semifinale in dieci) in 94.45 (2 penalità), mentre restano fuori Roberto Colazingari, 19° in 97.88 (4 penalità), e Stefano Cipressi, 32° in 115.19 (6 penalità). Dunque a fine giornata due italiani su quattro superano le qualifiche, mentre domani toccherà ai tre azzurri del kayak.

La speranza è che la gara di domani possa avere un risultato pieno per l’Italia, e riscattare la parziale delusione odierna: in gara Giovanni De Gennaro, Zeno Ivaldi e Christian De Dionigi. Le semifinali della canadese maschile e del kayak femminile invece andranno in scena nella sessione serale di venerdì 28.













Foto: Pier Colombo

