Canoa slalom, Mondiali 2018: nella canadese biposto trionfo dei polacchi Pochwala e Stach!

Dopo i titoli a squadre, oggi a Rio de Janeiro è stato assegnato il titolo nella canadese biposto mista ai Mondiali di canoa slalom: in Brasile si sono imposti i polacchi Marcin Pochwala e Aleksandra Stach, che hanno superato di un soffio i transalpini Yves Prigent e Margaux Henry. Bronzo ai cechi Veronika Vojtova e Jan Masek. Non c’erano azzurri al via.

Oro con merito alla coppia polacca che, nonostante due penalità, ha coperto il percorso in 106.48, precedendo i transalpini di 0.36 (106.84, percorso netto). Più staccati i cechi, appesantiti da due penalità, che hanno totalizzato 110.25, con un ritardo di 3.77. Solo quarta la coppia ceca composta da Tereza Fiserova e Jakub Jane, staccata di 6.82 (113.30, quattro penalità).

Quinto posto per gli slovacchi Sona Stanovska e Jan Batik, che hanno chiuso con 12.09 di ritardo (118.57, due penalità), mentre sesti sono giunti gli iberici Nuria Vilarrubla e Samuel Hernanz con un distacco di 14.71 (121.19, quattro penalità), infine i brasiliani Charles Correa e Omira Estacia Neta si sono classificati settimi a 28.28 (132.76, 14 penalità).













Foto: Pier Colombo

