Canoa slalom, Mondiali 2018: i favoriti gara per gara. Doppietta annunciata per Jessica Fox? Giovanni De Gennaro il nostro uomo di punta

Dopo l’antipasto odierno delle gare a squadre, a partire da domani scatteranno le eliminatorie delle prove individuali ai Mondiali di canoa slalom in corso a Rio de Janeiro. In Brasile saranno in palio cinque titoli, canadese e kayak monoposto maschile e femminile e canadese biposto mista. Sette gli azzurri al via.

Andiamo a scoprire, gara per gara, i favoriti di ciascuna specialità:

KAYAK MASCHILE

Il ceco Jiri Prskavec ha vinto la Coppa del Mondo con gran margine, ma non ha vinto nessuna gara. Se la costanza l’ha premiato nel circuito maggiore, la prova iridata è su gara secca e questo potrebbe aprire la porta alla concorrenza. Questa è forse la gara più incerta e Giovanni De Gennaro, con la vittoria nelle Finali, è l’outsider di lusso.

KAYAK FEMMINILE

L’australiana Jessica Fox, dopo aver vinto le prime tre tappe di Coppa del Mondo, ha rischiato di buttare al vento la vittoria in classifica generale, spuntandola per appena un punto sulla tedesca Ricarda Funk. La nostra Stefanie Horn non delude mai nei grandi appuntamenti internazionali e anche in Brasile non ci deluderà.

CANADESE MASCHILE

Lo slovacco Alexander Slafkovsky ha vinto la Coppa del Mondo inanellando quattro secondi posti consecutivi, ma per poco lo sloveno Luka Bozic non ha centrato il colpo grosso vincendo le Finali e chiudendo secondo in classifica generale. Tra i due litiganti però a godere potrebbe essere il tedesco Sideris Tasiadis, vincitore di tre tappe nel circuito maggiore. Italiani outsider in questa gara.

CANADESE FEMMINILE

Qui c’è un solo nome, ed è ancora quello dell’australiana Jessica Fox, che in stagione ha vinto tutte le gare di Coppa del Mondo, e sempre con ampio margine sulle avversarie. Non sembra esserci un’atleta in grado di avvicinarla. Una sua mancata vittoria in questa specialità sarebbe davvero la sorpresa di questa kermesse iridata.

CANADESE MISTA

Duello in casa ceca tra le coppie Fiserova-Jane e Vojtova-Masek, le più costanti in stagione e chiaramente favorite anche per la prova di venerdì. Proveranno ad inserirsi i francesi Prigent-Henry, mentre le altre cinque coppie in gara non hanno mostrato gli stessi numeri in stagione.













Foto: Pier Colombo

