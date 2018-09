Judo, Mondiali 2018: Shori Hamada regala il sesto oro al Giappone, Corea del Sud in festa con Cho

Festa asiatica nella sesta giornata dei Mondiali 2018 di judo a Baku, in Azerbaijan. A trionfare nelle categorie in gara oggi sono stati un sudcoreano e una giapponese, che hanno proiettato in orbita l’estremo oriente in una giornata che sembrava propizia sulla carta agli atleti europei.

La sorpresa più grande ha il marchio del sudcoreano Guham Cho, che ha sconfitto il georgiano Varlam Liparteliani nella finale della categoria -100 kg, dopo aver vinto nettamente la sua pool e aver sconfitto in semifinale il fortissimo russo Niyaz Ilyasov, salito poi sul terzo gradino del podio grazie al successo nella finale per il bronzo contro l’egiziano Ramadan Darwish.

Accanto ad Ilyasov ha ottenuto il terzo posto anche il mongolo Otgonbaatar Lkhagvasuren, battuto in semifinale da Liparteliani e poi abile nel piazzare l’ippon vincente contro il giapponese Aaron Wolf nella finale per il terzo posto.

Il Sol Levante, intanto, continua a dominare e conquista il sesto oro iridato grazie al trionfo della giapponese Shori Hamada nella finale della categoria -78 kg. L’atleta nipponica ha battuto in finale l’olandese Guusje Steenhuis, numero 1 del ranking, sorprendendola con una tattica aggressiva che ha spiazzato l’avversaria costringendola a capitolare e ad accontentarsi dell’argento.

Sul terzo gradino del podio, infine, sono salite la russa Aleksandra Babintseva, che ha battuto la cinese Zhenzhao Ma, e Marhinde Verkerk, seconda olandese sul podio, che ha sconfitto la britannica Katiejemima Yeatsbrown nella finale per il terzo posto, conquistando la medaglia di bronzo.

Di seguito, il riepilogo dei podi della sesta giornata dei Mondiali 2018 di judo:

-100 kg M

1 Guham Cho (KOR)

2 Varlam Liparteliani (GEO)

3 Niyaz Ilyasov (RUS) e Otgonbaatar Lkhagvasuren (MGL)

-78 kg F

1 Shori Hamada (JPN)

2 Guusje Steenhuis (NED)

3 Aleksandra Babintseva (RUS) e Marhinde Verkerk (NED)













Foto: IJF