Calendario Serie A, tutte le partite di oggi: gli orari e come vederle in tv su Sky e Dazn

E dopo la settimana dedicata alle Nazionali, è tempo di Serie A e di quarta giornata. Il turno del massimo torneo calcistico italiano offrirà altri match interessanti questa domenica. Oggi e lunedì gli incontri che completeranno il turno, tra cui spiccano Roma-Chievo, lunch match domenicale coi giallorossi bisognosi di punti, e Juventus-Sassuolo. I bianconeri vorranno ottenere la quarta vittoria in altrettanti confronti e soprattutto Cristiano Ronaldo vorrà realizzare il suo primo gol in Italia. Nel tardo pomeriggio domenicale la Lazio sfiderà l’Empoli in trasferta e lo stesso farà il Milan che andrà a Cagliari e affronterà i sardi. Ultima partita di questa quarta giornata sarà il Monday Night tra la SPAL e l’Atalanta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di tutte le partite della quarta giornata della Serie A 2018-2019 (16-17 settembre). Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Dazn secondo le specifiche indicate.

DOMENICA 16 SETTEMBRE:

12.30 Roma-Chievo (Dazn)

15.00 Udinese-Torino (Sky)

15.00 Juventus-Sassuolo (Sky)

15.00 Genoa-Bologna (Dazn)

18.00 Empoli-Lazio (Sky)

20.30 Cagliari-Milan (Sky)

LUNEDÌ 17 SETTEMBRE:

20.30 SPAL-Atalanta (Sky)

COME VEDERE I MATCH SU DAZN

I match sarà disponibile sui seguenti dispositivi:

online, su www.dazn.it, tramite browser Safari, Chrome, Firefox, Edge o Internet Explorer

su Smart TV Samsung Tizen (modelli 2017–2018), LG WebOS TV e Android TV

su dispositivi connessi come Apple TV e Chromecast

su smartphone e tablet con sistemi operativi Android e iOS

sulle console di gioco Playstation 4 e Xbox One

Inoltre, usufruendo di device connessi come Apple TV, Chromecast e Amazon Fire TV Stick, è possibile guardare DAZN su ogni TV, anche se questa non offre supporto diretto. Il primo mese di prova è gratuito e in questo periodo non sarà addebitato nessun importo. Sarà possibile sospendere o disdire l’abbonamento in ogni momento. Ci sarà disponibilità anche sui modelli 2015-2016 di Samsung Tizen TV, su Amazon Fire TV Stick e Amazon Fire Tablet prima dell’inizio della Serie A. L’app di DAZN verrà aggiunta a breve anche sui decoder Sky Q e sulle Panasonic Smart TV. E’ possibile associare fino a sei device per ogni account, due dei quali possono essere utilizzati contemporaneamente. Per accedere al servizio basterà registrarsi sul sito e creare un account.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com