Ginnastica ritmica, Mondiali 2018: programma, orari e tv di domenica 16 settembre. Tutte le azzurre in gara

Oggi domenica 16 settembre si concludono i Mondiali 2018 di ginnastica ritmica. Alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) spazio alle Finali di Specialità per le squadre: le ragazze si daranno battaglia nel prima con i cinque cerchi e poi con le tre palle/due funi, i gruppi andranno a caccia delle medaglie nelle prove non olimpiche.

L’Italia, dopo l’argento di ieri nel concorso generale con tanto di conquista della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, torna in pedana in entrambe le gare per puntare a dei nuovi podi. Alessia Maurelli non si accontentano e sperano anche di poter mettersi al collo una medaglia d’oro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di domenica 16 settembre ai Mondiali 2018 di ginnastica ritmica. Prevista la diretta streaming su volare.tv e la DIRETTA LIVE scritta su OASpoet. Gli orari sono italiani (in Bulgaria sono un’ora avanti rispetto a noi).

DOMENICA 16 SETTEMBRE:

14.00-14.40 Finali di Specialità a squadre – Cinque cerchi

14.45-15.25 Finali di Specialità a squadre – Tre palle/due funi

AZZURRE IN GARA: Italia (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Martina Santandrea, Anna Basta, Agnese Duranti, Letizia Cicconcelli)













Foto: Renzo Brico