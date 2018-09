Calendario Serie A calcio, prossimo turno: 15-17 settembre. Orari e programma delle partite: come vederle in tv su Sky e Dazn

Nel weekend del 15-17 settembre tornerà protagonista la Serie A 2018-2019 con la quarta giornata. Il campionato che riparte dopo la prima sosta per le Nazionali, si preannuncia un turno particolarmente interessante e avrà inizio sabato 15 settembre con ben tre partite: l’Inter va a caccia della prima vittoria casalinga alle ore 15.00 contro il Parma a San Siro, alle ore 18.00 il Napoli scenderà in campo contro l’arrembante Fiorentina per riscattare il ko di Genova contro la Sampdoria, a seguire il match serale tra Frosinone e proprio i doriani, con i ciociari che si cimenteranno per la prima volta davanti al pubblico del Benito Stirpe. Domenica avremo il debutto stagionale del lunch match (che sarà sempre su Dazn), con la Roma protagonista che in casa vuole battere il Chievo. La Juventus sarà impegnata contro il Sassuolo e l’intenzione è quello di centrare il quarto successo in altrettanti incontri. Cristiano Ronaldo saprà sbloccarsi? Posticipo serale per il Milan contro il Cagliari, Monday night tra SPAL e Atalanta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di tutte le partite della quarta giornata della Serie A 2018-2019 (15-17 settembre). Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Dazn secondo le specifiche indicate.

SABATO 15 SETTEMBRE:

15.00 Inter-Parma (Sky)

18.00 Napoli-Fiorentina (Sky)

20.30 Frosinone-Sampdoria (Dazn)

DOMENICA 16 SETTEMBRE:

12.30 Roma-Chievo (Dazn)

15.00 Udinese-Torino (Sky)

15.00 Juventus-Sassuolo (Sky)

15.00 Genoa-Bologna (Dazn)

18.00 Empoli-Lazio (Sky)

20.30 Cagliari-Milan (Sky)

LUNEDÌ 17 SETTEMBRE:

20.30 SPAL-Atalanta (Sky)













