Calendario Serie A 2018-2019: tutte le partite e gli orari di oggi. Come vederle in tv su Sky e Dazn

Oggi domenica 2 settembre si completa la terza giornata della Serie A 2018-2019: domenica intensissima dopo che sono già scese in campo Juventus, Inter, Milan e Roma. Si preannuncia una serata davvero intensissima con sei partite in contemporanea alle ore 20.30, anticipate da Fiorentina-Udinese alle ore 18.00.

Il Napoli è la big impegnata in questa giornata, i partenopei vanno a caccia della terza vittoria consecutiva ma non devono sottovalutare l’impegno sul campo della Sampdoria. La Lazio, dopo due sconfitte consecutive, cerca il primo successo nel derby regionale contro la Frosinone. L’Atalanta, dopo la cocente eliminazione dall’Europa League, proverà a risollevarsi contro il Cagliari mentre il Torino se la dovrà vedere con la SPAL, per il momento terza squadra a punteggio pieno. A completare il programma lo scontro salvezza Chievo-Empoli e l’interessante sfida tra Sassuolo e Genoa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della terza giornata della Serie A 2018-2019 (domenica 2 settembre). Le partite saranno trasmesse in diretta tv/streaming su Sky e su Dazn (riportate le specifiche incontro per incontro).

DOMENICA 2 SETTEMBRE:

18.00 Fiorentina-Udinese (Dazn)

20.30 Atalanta-Cagliari (Sky)

20.30 Torino-SPAL (Sky)

20.30 Sampdoria-Napoli (Sky)

20.30 Sassuolo-Genoa (Sky)

20.30 Chievo-Empoli (Dazn)

20.30 Lazio-Frosinone (Sky)













Foto: Gianfranco Carozza