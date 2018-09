Calendario Mondiali volley 2018: orari e programma delle partite dell’Italia

Sarà un fine settimana da vivere tutto d’un fiato quello che attende la nazionale italiana di pallavolo, in piena corsa per un piazzamento importante ai Mondiali di volley che si stanno disputando tra Italia e Bulgaria. Gli azzurri hanno vinto le cinque partite della prima fase ed ora sono in testa alla Pool E nella seconda fase, dove tutte le squadre si sono portate dietro i punti del primo raggruppamento.

Il trittico di match degli azzurri inizierà questa sera contro la Finlandia, poi proseguirà contro la Russia domani, e si concluderà contro l’Olanda domenica. Tutte le gare degli azzurri si disputeranno alle ore 21.15 e saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 ed in streaming su RaiPlay, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale delle sfide.

Le prime di ciascuno dei quattro raggruppamenti e le migliori due seconde passeranno alla terza fase.

Di seguito il programma completo delle partite della seconda fase dell’Italia.

Venerdì 21 settembre ore 21.15

Italia-Finlandia

diretta tv su Rai 2

diretta streaming su RaiPlay

diretta live testuale su OA Sport

Sabato 22 settembre ore 21.15

Italia-Russia

diretta tv su Rai 2

diretta streaming su RaiPlay

diretta live testuale su OA Sport

Domenica 23 settembre ore 21.15

Italia-Olanda

diretta tv su Rai 2

diretta streaming su RaiPlay

diretta live testuale su OA Sport

Di seguito la classifica della Pool E

Classifica Pool E

Italia 15 (5 V)

Olanda 11 (4 V)

Russia 10 (3 V)

Finlandia 6 (2 V)













Foto: Valerio Origo

roberto.santangelo@oasport.it