Calendario Coppa del Mondo snowboard 2018-2019: le date e il programma. Tutte le gare della stagione

L’estate sta per terminare, l’autunno è alle porte, ma a breve inizierà già il programma per quanto riguarda gli sport invernali. Bisognerà cambiare ovviamente Emisfero: in quello Australe, precisamente in Oceania, scatta la Coppa del Mondo di snowboard. Prime prove per quanto riguarda il massimo circuito internazionale nel Big Air in terra neozelandese. Andiamo a scoprire tutto il programma e le date del mondo della tavola.

Calendario Coppa del Mondo snowboard 2019

Gio. 6-Sab. 8/09/18 – Cardrona (Nzl) – Big Air maschile e femminile

Sab. 10/11/18 – Milano (Ita) – Big Air maschile e femminile

Ven 23 – Sab. 24/11/18 – Pechino (Chn) – Big Air maschile e femminile

Gio. 6-Sab. 8/12/18 – Copper Mt. (Usa) – Half pipe maschile e femminile

Gio. 13/12/18 – Carezza (Ita) – PGS maschile e femminile

Gio. 13 – Sab. 15/12/18 – Montafon (Aut) – SBX maschile e femminile e BXT

Ven. 14 – Sab./12/18 – Cortina (Ita) – PGS e PSL maschili e femminili

Mer. 19- Ven./12/18 – Secret Garden (Chn) – Half pipe e slopestyle maschili e femminili

Ven. 21 – Sab 22/12/18 – Cervinia (Ita) – SBX maschile e femminile

Sab. 5/1/19 – Duesseldorf (Ger) – Big Air maschile e femminile

Mar. 8 – Mer. 9/1/19 – Bad Gastein (Aut) – PSL maschile e femminile e PST

Ven. 11 – Sab. 12/1/19 – Kreischberg (Aut) – Slopestyle maschile e femminile

Mer. 16 – Sab. 19/1/19 – Laax (Sui) – Half pipe e slopestyle maschili e femminili

Ven 18- Dom. 20/1/19 – Kazan (Rus) – SBX maschile e femminile e BXT

Sab. 19/1/19 – Rogla (Slo) – PGS maschile e femminile

Gio. 24 – Sab. 26/1/19 – Alpe di Siusi (Ita) – Slopestyle maschile e femminile

Lun. 31/1 – Dom. 10/2/19 – Park City/Solitude (Usa) – Campionati Mondiali

Mer. 13 – Ven. 15/2/19 – Calgary (Can) – Half pipe maschile e femminile

Sab. 16 – Dom. 17/2/19 – Mosca (Rus) – PSL maschile e femminile e PST

Sab. 23 – Dom. 24/2/19 – Pechino (Chn) – 2 PGS maschili e femminili

Ven. 22/2 – Dom. 24/2/19 – Feldberg (Ger) – SBX maschile e femminile e BXT

Ven. 1 – Sab. 2/3/19 – La Molina (Spa) – SBX maschile e femminile

Mer. 6 – Sat. 9/3/19 – Mammoth Mountain (Usa) – Half pipe e slopestyle maschili e femminili

Ven. 8 – Dom. 10/3/19 – Erzurum (Tur) – SBX maschile e femminile e BXT

Sab. 9/3/19 – Scuol (Sui) – PGS maschile e femminile

Gio. 14 – Dom. 17/3/19 – Quebec (Can) – Slopestyle e Big Air maschili e femminili

Ven. 15 – Dom. 17/3/19 – Veysonnaz (Sui) – SBX maschile e femminile e BXT

Ven. 22/3/19 – Oslo (Nor) – Big Air maschile e femminile

Sab. 23 – Dom. 24/3/19 – Winterberg (Ger) – PSL maschile e femminile e PST













Foto: Gianluca Santo