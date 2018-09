Calendario Champions League 2019 | Prossimo turno Juventus, Napoli, Roma e Inter | Orari e programmazione tv

Ottobre è ormai alle porte: il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà martedì 2 e mercoledì 3, quando andranno in scena le partite della seconda giornata. Martedì ad aprire le danze sarà la Juventus alle 18.55, impegnata in casa contro lo Young Boys, mentre alle ore 21.00 la Roma ospiterà il Plzen. Mercoledì alle ore 21.00 invece toccherà al Napoli, impegnato in casa contro il Liverpool, ed all’Inter, che farà visita al PSV.

La diretta tv delle quattro gare sarà assicurata da Sky, mentre la diretta streaming sarà visibile su SkyGo. La partita del Napoli sarà trasmessa anche in chiaro su Rai 1 ed in streaming attraverso RaiPlay. Per tutte le sfide OASport vi offrirà la diretta live testuale integrale e le pagelle live.

Di seguito il programma completo delle gare delle italiane della seconda giornata della Champions League di calcio:

Martedì 2 ottobre

ore 18.55

Juventus-Young Boys

diretta tv su Sky

diretta streaming su SkyGo

diretta live testuale integrale su OASport con pagelle live

ore 21.00

Roma-Plzen

diretta tv su Sky

diretta streaming su SkyGo

diretta live testuale integrale su OASport con pagelle live

Mercoledì 3 ottobre

ore 21.00

PSV-Inter

diretta tv su Sky

diretta streaming su SkyGo

diretta live testuale integrale su OASport con pagelle live

ore 21.00

Napoli-Liverpool

diretta tv su Rai 1 e Sky

diretta streaming su RaiPlay e SkyGo

diretta live testuale integrale su OASport con pagelle live

Di seguito il calendario completo della seconda giornata di Champions League:

Champions League 2018-2019 – 2a giornata 02.10. 18:55 Hoffenheim Manchester City Sky 02.10. 18:55 Juventus Young Boys Sky 02.10. 21:00 AEK Benfica Sky 02.10. 21:00 Bayern Ajax Sky 02.10. 21:00 CSKA Mosca Real Madrid Sky 02.10. 21:00 Lione Shakhtar Sky 02.10. 21:00 Manchester Utd Valencia Sky 02.10. 21:00 Roma Plzen Sky 03.10. 18:55 Lok. Mosca Schalke Sky 03.10. 18:55 Paris SG Stella Rossa Sky 03.10. 21:00 Atl. Madrid Club Brugge Sky 03.10. 21:00 Dortmund Monaco Sky 03.10. 21:00 FC Porto Galatasaray Sky 03.10. 21:00 Napoli Liverpool Sky Rai 1 03.10. 21:00 PSV Inter Sky 03.10. 21:00 Tottenham Barcellona Sky













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com

