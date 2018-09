Calcio, Roberto Mancini: “Benissimo nel secondo tempo. I ragazzi bravi li abbiamo”

Roberto Mancini accoglie con soddisfazione il pareggio ottenuto in rimonta dall’Italia contro la Polonia nella prima partita della Nations League 2018-2019: “Era la prima sfida importante, qualche errore ci sta, ma i ragazzi hanno fatto bene. Abbiamo commesso un po’ troppi errori quando uscivamo dalla nostra metà campo, loro giocavano in contropiede proprio come volevano. Erano molto più collaudati di noi, ma nel secondo tempo abbiamo fatto benissimo, riuscendo ad allargare il gioco“, ha dichiarato il ct jesino alla RAI.

Sulla prestazione incolore di Mario Balotelli, uscito dal campo con un problema al flessore: “Ha bisogno di giocare, è un attaccante esperto, deve trovare la miglior condizione“.

Il commissario tecnico preferisce non soffermarsi sull’ottimo Federico Chiesa: “Ci sono tanti ragazzi bravi, nel secondo tempo lo abbiamo dimostrato. Bisogna sempre rischiare la giocata. Nel primo tempo abbiamo commesso troppi errori tecnici“.

Guarda al bicchiere mezzo pieno anche il difensore centrale Leonardo Bonucci, che poi si proietta già alla sfida di lunedì contro il Portogallo: “Abbiamo sbagliato troppo tecnicamente, ci vuole più tranquillità, anche da parte di noi difensori. Dobbiamo migliorare. Abbiamo avuto una bella reazione per portare a casa un punto importante. Lunedì è già una partita importante con il Portogallo, non possiamo permetterci passi falsi dopo questo pareggio. Anche senza Ronaldo sono forti, c’è massimo rispetto perché si tratta dei campioni d’Europa in carica“.













