Calcio, Nations League 2018-2019: tutte le partite dell’Italia. Il calendario e le date. Il programma completo

Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, l’Italia è pronta per tornare in campo e disputare i primi incontri ufficiali nel tentativo di rinascere e di risollevare il movimento calcistico che purtroppo è all’anno zero dopo quanto successo nei playoff contro la Svezia. La nostra Nazionale inizia un lungo cammino per risorgere, si ripartirà dalla Nations League: la neonata competizione organizzata dalla UEFA per ridurre le amichevoli metterà in palio anche dei pass per i prossimi Europei oltre ovviamente ad assegnare un trofeo molto prestigioso a livello continentale.

Gli azzurri sono stati inseriti nel girone con Portogallo e Polonia, la prima classificata si qualificherà alle Final Four del prossimo anno quando verrà messo in palio il titolo. Si giocheranno dunque quattro partite (due in casa, due in trasferta) e si incomincerà già a settembre con le sfide contro i lusitani di Cristiano Ronaldo e i biancorossi. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite dell’Italia nella Nations League 2018-2019. Gli incontri degli azzurri saranno trasmessi in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Venerdì 7 settembre

ore 20.45 Italia-Polonia

Lunedì 10 settembre

ore 20.45 Portagallo-Italia

Domenica 14 ottobre

ore 20.45 Polonia-Italia

Sabato 17 novembre

ore 20.45 Italia-Portogallo













Foto photoplanet.am – Shutterstock.com