Calcio, il TAR del Lazio respinge il ricorso del Palermo: i siciliani restano in Serie B

Il TAR del Lazio ha detto stop: si chiude la questione tra Palermo e Frosinone relativa alla finale dei ritorno dei play-off promozione dello scorso campionato di Serie B, che lanciò i ciociari verso il ritorno nella massima serie, e condannò i siciliani ad una altro anno di purgatorio in Cadetteria.

Il tribunale regionale laziale, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha respinto nella giornata odierna il ricorso dei rosanero poiché “sulla controversia difetta la giurisdizione del giudice statale, non essendo l’applicazione di tali regole tecniche suscettibile di sindacato giurisdizionale“.

A pochi giorni dal termine di una pazza estate, per effetto della quale regna ancora il caos in Serie C, almeno una battaglia in tribunale, anziché sui campi di calcio, si è finalmente chiusa.













Foto: Profilo Twitter Frosinone Calcio

roberto.santangelo@oasport.it