Chi affronta il Napoli agli ottavi di Coppa Italia? Prossima avversaria, calendario, programma, tv, streaming

Questa sera scopriremo quale sarà la squadra che affronterà il Napoli negli ottavi di finale (in gara secca da disputarsi allo stadio Maradona del capoluogo campano) della Coppa Italia edizione 2023-2024.

Alle ore 21.00, infatti, andrà in scena la sfida tra Torino e Frosinone che andrà a eleggere l’ultima delle otto squadre uscite dai match dei sedicesimi di finale e che, come detto, nel prossimo turno andrà a sfidare il Napoli. La partita è fissata al momento per martedì 19 dicembre alle ore 21.00 e vedrà i campioni d’Italia contro una rivale di primo piano.

Dopo la prematura eliminazione di un anno fa per mano della Cremonese, la formazione allenata da mister Rudi Garcia farà di tutto per non subire un altro sgambetto e avvicinarsi alla Finale della coppa nazionale che, per il momento, è fissata per mercoledì 15 maggio.

La partita tra Napoli e Torino Frosinone sarà trasmessa da Mediaset che deciderà in base al palinsesto su quale canale trasmetterla (Canale 5 o Italia 1). In streaming si potrà seguire su Mediaset Infinity.

OTTAVI DI FINALE COPPA ITALIA 2023-2024

Martedì 19 dicembre

Ore 21.00 Napoli-vincente Torino-Frosinone

PROGRAMMA COPPA ITALIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1 o Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse