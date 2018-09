Calcio femminile, Serie A 2018-2019: Juventus e Sassuolo superano in trasferta la Florentia e l’Atalanta Mozzanica

Solo due gli incontri che si sono disputati in questo sabato 29 settembre nella seconda giornata del campionato di calcio femminile di Serie A 2018-2019. Come era già noto, la FIGC ha rinviato i match tra Chievo Verona Valpo-Pink Sport Time, Orobica Calcio Bergamo-Women Hellas Verona e AS Roma-Tavagnacco, visti gli impegni della Nazionale Italiana Under 19.

Pertanto quest’oggi è scesa in campo la Juventus Women, campione d’Italia, allo Stadio Comunale “G. Del Buffa” di Figline Valdarno (FI) contro la Florentia, imponendosi 3-0 grazie ad una doppietta di Barbara Bonansea e a un rigore siglato da Valentina Cernoia. Penalty non sfruttato dalle padrone di casa con Evelyn Vicchiarello che calcia alto sopra la traversa quando il punteggio ero sul 2-0. Protagonista anche il Sassuolo, in trasferta contro l’Atalanta Mozzanica, si è imposto 2-0 con le reti di Katarzyna Daleszczyk e di Sandy Iannella che consentono alla formazione di Gianpietro Piovani di bissare il successo dell’esordio contro la Roma e raggiungere a quota 6 punti la Juve, in attesa del posticipo di domani alle 12.30 tra Milan-Fiorentina, big match di questo turno che godrà della diretta televisiva di Sky Sport.

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA – SERIE A – CALCIO FEMMINILE

Chievo Verona Valpo-Pink Bari rinviata

Orobica Calcio Bergamo-Women Hellas Verona rinviata

Roma-Tavagnacco rinviata

Florentia-Juventus 29 settembre 0-3

Atalanta Mozzanica-Sassuolo 29 settembre 0-2

Milan-Fiorentina 30 settembre (diretta tv Sky Sport alle ore 12.30)













