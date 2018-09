Calcio femminile, Champions League 2018-2019: Fortuna Hjørring-Fiorentina 0-2, le viola espugnano la Nord Energi Arena e volano agli ottavi di finale

Grande impresa della Fiorentina Women’s FC nel ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League 2018-2019 di calcio femminile. Le viola allenate da Antonio Cincotta si sono imposte, infatti, 2-0 contro le danesi del Fortuna Hjørring. Alla Nord Energi Arena una doppietta della scozzese Lana Clelland al 15′ e al 25′ ha consentito alle gigliate di bissare il successo di due settimane al “Franchi” di Firenze, staccando il biglietto per gli ottavi di finale di questa competizione.

Una partita gagliarda quelle delle ragazze di Cincotta, ben messe in campo dal proprio allenatore ed abilissime a chiudere tutti gli spazi per poi essere letali nei ribaltamenti di fronte. Una prima frazione di grande qualità delle toscane che non soffrono la maggior fisicità delle loro avversarie, colpendo inesorabilmente con Clelland in due circostanze: nella prima marcatura è abilissima l’attaccante ex Tavagnacco a rubar palla a trequarti campo e a realizzare con estrema lucidità mentre nel secondo gol un ottimo assist della bulgara Liliana Kostova, illuminante in questa rifinitura, la mette nelle migliori condizioni per raddoppiare. Avanti di due gol, la Fiorentina tiene botta e la coppia Alia Guagni-Alice Parisi emerge per determinazione. Le avanzate di Sanni Franssi e della subentrata Caroline Møller, estremamente attiva nella ripresa, non scalfiscono la difesa delle toscane e così l’avventura continentale può continuare con somma soddisfazione.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: pagina facebook Fiorentina