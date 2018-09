Calcio, Champions League: il VAR verrà introdotto a partire dalla stagione 2019-2020

Proprio nel giorno in cui arriverà la sentenza del Giudice Sportivo UEFA, chiamato a quantificare le giornate di squalifica da infliggere a Cristiano Ronaldo in Champions League per l’espulsione rimediata a Valencia, arriva la notizia che il massimo torneo continentale di calcio per squadre di club dalla prossima stagione farà ricorso all’ausilio del VAR.

Dal 2019-2020 infatti il VAR esordirà in Champions League e poi a seguire entrerà nelle altre competizioni: nel 2020 nella Supercoppa Europea, e a partire dal 2020-2021 nell’Europa League. Ad annunciarlo è stata l’UEFA, che ha sottolineato come il sistema verrà adottato anche nelle competizioni per selezioni nazionali, a partire dagli Europei del 2020. Proprio a proposito di questa manifestazione, è stato stabilito che il 2 dicembre 2018 alle ore 11.00 si terrà a Dublino il sorteggio dei gironi di qualificazione alla seconda edizione del torneo continentale a 24 squadre.

Ritornando al VAR, finalmente si è convinto anche il numero uno europeo del calcio, lo sloveno Aleksander Čeferin, che a Sky Sport ha dichiarato: “Confidiamo che l’introduzione del VAR nell’agosto 2019 ci darà abbastanza tempo per metter su un sistema forte e per allenare al meglio gli ufficiali di gara con l’obiettivo di assicurare un’implementazione efficiente e di successo per il VAR in Champions League, la competizione di punta nel mondo“.













Foto: bestino / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it