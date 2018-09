Calcio, Champions League 2018-2019: Inter-Tottenham 2-1. Clamorosa rimonta finale firmata da Icardi e Vecino

L’Inter batte il Tottenham nella prima giornata di Champions League al termine di una partita pazzesca, con gli inglesi in vantaggio ed in controllo fino a cinque minuti dal termine. Al vantaggio di Eriksen (con deviazione decisiva di Miranda), rispondono Icardi e, in pieno recupero, Vecino, per il 2-1 finale.

Nel primo tempo la prima occasione al 13′ è per Eriksen che, su punizione, chiama all’intervwnto Handanovic, abile a svntare la minaccia. Inglesi propositivi, ma la supremazia è sterile e così per una nuova occasione bisogna attendere il minuto 37, quando Kane scatta alle spalle della difesa ma non riesce a raggiungere la palla. Al 42′ ancora Handanovic chiamato in causa da Aurier, con il suo cross che sarebbe potuto diventare molto pericoloso se avesse superato il portiere dell’Inter.

Nella ripresa gli ospiti si portano in vantaggio: al 53′ Eriksen riceve palla da Lamela e calcia verso la porta, il pallone, deviato da Miranda, diventa imprendibile per Handanovic e così il Tottenham va avanti per 0-1 a San Siro. Al 68′ un grandissimo intervento del portiere nerazzurro nega a Lamela la rete dello 0-2, ma dopo 85 minuti di assenza ingiustificata, l’Inter all’improvviso trova la rete del pari con un’esecuzione magistrale di Icardi, che con un destro al volo da cineteca sigla la rete dell’1-1. Destatisi dal torpore i nerazzurri cercano il gol vittoria, che arriva in pieno recupero, al 92′: da azione d’angolo de Vrij prolunga di testa verso Vecino, la cui inzuccata fa esplodere San Siro e regala a Luciano Spalletti tre punti di platino nella corsa verso gli ottavi di finale.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it