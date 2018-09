Calcio, Champions League 2018-2019: i nomi dell’Inter per la competizione europea

Il Fair Play Finanziario condiziona, e non poco, la lista Champions dell’Inter: soltanto 21 posti disponibili in Lista A e pareggio di bilancio le imposizioni UEFA, che limitano di molto lo spazio di manovra a disposizione di Luciano Spalletti. Ritroviamo così, ad esempio, un elenco con quattro portieri.

Accanto ad Handanovic ecco, infatti, Padelli, Berni e Di Gennaro, ma a far rumore sono soprattutto i grandi assenti: fuori dalla lista, per i motivi precedentemente citati, Gagliardini, costato 27 milioni, e Dalbert, pagato 26, oltre a Joao Mario, a lungo dato in estate quale possibile partente.

Di seguito l’elenco completo dei calciatori dell’Inter per la Champions League 2018-2019:

1 Samir Handanovic

2 Sime Vrsaljko

6 Stefan De Vrij

8 Matias Vecino

9 Mauro Icardi

10 Lautaro Martinez

11 Keita Balde

13 Andrea Ranocchia

14 Radja Nainggolan

16 Matteo Politano

18 Kwadwo Asamoah

20 Borja Valero

23 Joao Miranda

27 Daniele Padelli

33 Danilo D’Ambrosio

37 Milan Skriniar

44 Ivan Perisic

46 Tommaso Berni

77 Marcelo Brozovic

87 Antonio Candreva

93 Raffaele Di Gennaro

Lista B

40 Lorenzo Gavioli

59 Vladan Dekic

64 Ryan Patrick Nolan

65 Maj Roric

67 Gabriele Zappa

99 Niccolò Corrado













roberto.santangelo@oasport.it