Calcio, Andrea Abodi sarà il nuovo presidente della Figc? Tanti i sostenitori

Il calcio italiano ha bisogno di ripartire. Per riuscire a iniziare un nuovo cammino serve innanzitutto una figura di riferimento che possa unire le tante componenti del movimento azzurro. Il nuovo presidente della Figc verrà eletto il 22 ottobre e la ricerca di un candidato adatto è iniziata.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Andrea Abodi, attuale presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e in passato a capo della Serie B. Un anno e mezzo fa su sconfitto nella lotta a due con Carlo Tavecchio, ma questa volta l’esito potrebbe essere ben diverso.

Abodi ha infatti tanti sostenitori ed è un profilo che piace in modo trasversale. Sono già pronti a sostenere la sua candidatura la Lega Pro, l’Associazione Italiana Calciatori e anche la Seria A. Inoltre sono buoni anche i rapporti con le altre componenti, tra cui la Lega Dilettanti di Cosimo Sibilla, oltre che con la politica, visto che è apprezzato dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti e dal presidente del Coni Giovanni Malagò. Il nome di Abodi è quindi al momento il più caldo per la presidenza della Figc.













Foto: Dziurek / Shutterstock.com