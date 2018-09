Calcio, amichevole Under 21: Italia-Albania 3-1. Murgia e Parigini salvano la truppa di Di Biagio

L’Italia Under21 di calcio si riscatta e batte a Cagliari i pari età dell’Albania per 3-1. Punteggio però bugiardo: dopo un buon primo tempo, coronato dal vantaggio di Dimarco, gli uomini di Di Biagio si spengono nella ripresa, e subiscono il pari degli avversari con Vrioni, prima di trovare le reti della vittoria con Murgia e Parigini in piena zona Cesarini.

Nel primo tempo l’Italia impiega qualche minuto a carburare, poi diventa padrona del campo contro un avversario comunque di modesta caratura tecnica. Al 9′ Locatelli lancia Cutrone, ma con una disperata uscita Selmani riesce ad intervenire per un soffio, evitando il vantaggio azzurro. Passano altri tre minuti e, su cross di De Paoli, Cutrone interviene in girata al volo, ma la palla va fuori di poco. Grande occasione al 20′ con Orsolini che si inventa un filtrante per Cutrone, il quale arriva davanti a Selmani ma gli calcia addosso. La supremazia italiana viene premiata al 27′ con Vido che serve con un cucchiaio Dimarco, il quale con un gran sinistro di prima intenzione batte Selmani incrociando sul palo lontano. Dopo il vantaggio azzurro l’episodio più importante da segnalare è l’infortunio alla caviglia rimediato da Cutrone, costretto ad uscire. Cerri, in campo al suo posto, entra subito in partita ma non riesce a trovare il colpo del knock out.

Nella ripresa però l’Italia cala, l’Albania prende fiducia e al 52′ sugli sviluppi di un calcio piazzato la deviazione della barriera inganna Audero che guarda la palla andare a stamparsi sul palo. Girandola di cambi, gioco spezzettato, gli azzurrini non chiudono la sfida e rischiano di subire il contropiede avversario. Nel recupero accade più di quanto visto in tutti i 90 minuti di gara: al 91′ pareggio albanese, con un tiro cross che si stampa sul palo, Vrioni raccoglie la sfera e con un tiro a giro sul palo lontano trova l’1-1. La scoppola subita sveglia l’Italia: al 93′ Murgia tenta la rovesciata, respinta dalla difesa, la palla gli ritorna sui piedi e l’italiano con un gran colpo di punta, più da futsal che da calcio a 11, riporta in vantaggio gli azzurrini. Al 94′ Parigini chiude la contesa siglando un gran gol dal lato corto dell’area di rigore, con un destro secco ad incrociare sul secondo palo. La partita finisce così sul 3-1 per gli uomini di Luigi Di Biagio.













Foto: ChiccoDodiFC Shutterstock.com

