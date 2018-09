Calcio: accolto ricorso al Tar di Ternana e Pro Vercelli. Le squadre tornano in corsa per i ripescaggi di Serie B

E’ gran caos nel calcio italiano e non è certo una novità. La sentenza del Coni di pochi giorni fa aveva annullato le speranze di Ternana, Pro Vercelli, Catania, Novara e Siena, di essere ripescate in Serie B. Oggi la decisione del Tar ha rimesso in discussione tutto. Il Tribunale Amministrativo del Lazio, infatti, ha accolto il ricorso presentato da Ternana e Pro Vercelli e ora la commissione dovrà riunirsi nuovamente per esprimersi sul futuro della prossima Serie B.

“Visti il ricorso e i relativi allegati; vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm; ritenuto che – in considerazione del danno rappresentato (connesso all’avvio del Campionato di Lega Pro, a cui è attualmente iscritta la società ricorrente, per il 19 settembre 2018) – sussistano i presupposti per l’accoglimento della predetta istanza, ai fini del riesame in tempo utile, da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, dei motivi di ricorso, ai fini del possibile ripescaggio della predetta società Ternana Calcio; Per questi motivi accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche, nei termini precisati in motivazione e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 ottobre 2018“, questo il testo del comunicato.

A questo punto cosa succede? Sono due le ipotesi: coinvolgere il Coni e definire il format della B è a 22 oppure bocciare le richieste delle squadre citate e rispettare lo status quo.













Foto: Dziurek / Shutterstock.com