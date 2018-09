Calcio a 5, i giovani thailandesi che hanno rischiato la vita nella cava parteciperanno alle Olimpiadi Giovanili 2018

Quando lo sport assolve al suo compito più alto. E’ proprio il caso di dirlo pensando a quanto è avvenuto ai giovani calciatori thailandesi del “Wild Boars” protagonisti, loro malgrado, di una spiacevole avventura sul finire del mese di giugno.

Un calvario durato 18 giorni nel quale questa compagine composta da 13 elementi era rimasta bloccata nella grotta di Tham Luang, in conseguenza delle forti piogge nel corso di una escursione in una zona non così sicura. Operazioni di soccorso che hanno visto morire anche un uomo e, per il grande spirito di dedizione dimostrato, il gruppo thailandese prenderà parte ai Giochi Olimpici giovanili che si terranno a Buenos Aires (Argentina), dal 6 al 18 ottobre. Durante questo evento, i giovani atleti asiatici incontreranno il presidente del CIO Thomas Bach che si è detto molto felice di poter conoscere questi ragazzi, certo che saranno accolti in maniera molto calorosa nel villaggio olimpico anche per quello che hanno patito.













