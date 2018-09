Calcio a 5 femminile, qualificazioni Europei 2019: l’Italia completa il set con la Polonia, doppietta di Bruna Borges. Grande avvio per le azzurre

Italia travolgente all’esordio nel Main Round di qualificazione agli Europei 2019 di calcio a 5 femminile. A Leganes, in Spagna, le azzurre hanno prevalso nettamente contro la Polonia, travolta con un perentorio 6-1 che rappresenta un ottimo viatico in vista delle prossime due sfide contro la Romania e le padrone di casa spagnole, con cui con ogni probabilità l’Italia si giocherà il primato nel girone che vale il pass per i primi storici Europei al femminile.

Il ct Francesca Salvatore si è affidata in avvio al portiere Mascia e al quartetto composto da Bruna Borges, capitan D’Incecco, Pomposelli e Giuliano. E dopo appena due minuti è stata proprio la Giuliano a sbloccare la partita con un bel pallonetto su assist del capitano. Al 7′, però, la Polonia ha sorpreso la difesa italiana, trovando il pareggio con un bel diagonale della Wlodarczyk, che ha superato l’incolpevole Mascia. Le azzurre, tuttavia, hanno reagito con orgoglio e al 12′ si sono riportate avanti con una conclusione di Belli sugli sviluppi di uno schema da calcio d’angolo, a cui ha fatto seguito il tris ad opera di Bruna Borges prima dell’intervallo su assist di Xhaxho. E proprio la Xhaxho è andata a segno in avvio di ripresa con un tap-in sotto misura su respinta di un penalty parato dalla Dabek.

Il finale di gara, pertanto, si è rivelato una pura accademia per l’Italia e la Borges ha timbrato la doppietta con un gran tiro al termine di una bella azione personale, prima che capitan D’Incecco chiudesse il “set” a 11 secondi dalla sirena. Per il ct Salvatore arrivano dunque segnali incoraggianti dalla prima sfida, che l’Italia ha condotto con grande autorità. Domani alle ore 18.00 le azzurre affronteranno la Romania in un match che sulla carta vede l’Italia favorita. Ed è molto probabile che sabato 15 settembre alle ore 19.00 il match con la Spagna possa rivelarsi un autentico spareggio per sancire chi disputerà gli Europei 2019.

TABELLINO

ITALIA-POLONIA 6-1 (3-1 p.t.)

ITALIA: Mascia, Pomposelli, Bruna Borges, D’Incecco, Giuliano, Coppari, Luciani, Mansueto, Belli, Xhaxho, Violi, Margarito. All. Salvatore

POLONIA: Dąbek, Lizoń, Lichtenstein, Zając, Wojcik, Karcz, Świętoniowska, Basta, Włodarczyk, Sikora, Uchnast, Dewicka. All. Weiss

MARCATRICI: 1’46’’ p.t. Giuliano (I), 7’18’’ Włodarczyk (P), 12’03’’ Belli (I), 15’54’’ Bruna Borges (I), 2’04’’ s.t. Xhaxho (I), 6’54’’ Bruna Borges (I), 19’49” D’Incecco (I)

AMMONITE: Basta (P)

ARBITRI: Petar Radojcic (Serbia), Marjan Mladenovski (Macedonia), Aleš Mocnik Peric (Slovenia)













Foto: Facebook LadyFutsal