Boxe: Guido Vianello lascia la nazionale. Passerà da pro negli Stati Uniti

Importante novità per quanto riguarda la boxe tricolore: Guido Vianello, uno dei più importanti pugili dilettanti italiani, erede di Roberto Cammarelle nella categoria dei supermassimi per quanto riguarda le Olimpiadi di Rio 2016, ha deciso di intraprendere una strada diversa, quella del professionismo. L’azzurro volerà negli Stati Uniti, verso Las Vegas, per incontrare Bob Arum che gli ha proposto un contratto davvero interessante.

“L’idea è quella di arrivare al top ma in maniera progressiva il contratto infatti mi lega per sette anni all’organizzazione americana. I primi due anni debbo sostenere cinque incontri ogni dodici mesi tutti sulle sei riprese, è possibile programmare un sesto incontro, se ci saranno i tempi giusti per inserirlo. Il terzo anno gli incontri saranno quattro, uno in meno, ma tutti sulle otto riprese; il quarto anno ancora quattro salendo con il numero delle riprese, si va a dieci, e dalla quinta stagione potrò confrontarmi con le dodici riprese, quindi battermi per un eventuale titolo internazionale o mondiale se nel frattempo la mia carriera avrà avuto risvolti positivi, come tutti, io per primo, ci auguriamo. Come si vede una proposta seria, studiata in maniera mirata. La parte economica? La discuteremo e la ufficializzeremo tra un mese. Infatti ho dato le mie dimissioni dall’arma dei Carabinieri che saranno ufficiali il 30 ottobre, a quella data ci sarà l’annuncio. Nel frattempo inizierò gli allenamenti frequentando a Las Vegas la stessa palestra dell’ex iridato Golovkin” le parole del pugile tricolore alla Gazzetta dello Sport.

Per quanto riguarda l’esordio: “È stato fissato anche quello: il debutto sarà a New York l’8 dicembre. E’ previsto anche che uno degli incontri vengo disputato a Roma, ed alla organizzazione provvederà sempre lui direttamente”. Sulla Nazionale: “Ho parlato con il presidente ed i tecnici. Sono ovviamente dispiaciuti, contavano su di me per la squadra azzurra, ma hanno capito e mi hanno fatto gli auguri, lasciandomi libero di decidere e andare”.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FPI