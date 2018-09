Biglietti Roma-Lazio, come acquistare gli ultimi tickets per il derby della Capitale

Sabato 29 settembre, ore 15.00. Stadio Olimpico di Roma. Semplicemente il giorno, l’ora e il luogo dell’attesissimo derby della capitale, l’imperdibile Roma-Lazio che infiammerà le due tifoserie e che richiamerà l’attenzione di migliaia di appassionati. La partita che vale un’intera stagione, lo scontro totale tra due grandi rivali per la supremazia cittadina, le due curve che si riprendono a suon di sfottò, lo spettacolo delle coreografie prima dell’incontro, l’attesa febbrile per tutta la settimana. Roma-Lazio è tutto questo e non solo, la super sfida valida per la Serie A 2018-2019 si preannuncia estremamente elettrizzante e appassionante, un incontro di lusso da non perdere e che sicuramente ci farà divertire.

Foto: bestino / Shutterstock.com