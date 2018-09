Biglietti Mondiali volley 2018: tickets già sold-out per Italia-Serbia e Italia-Polonia. Tutto esaurito anche per semifinali e finale

La volley-mania ha ormai contagiato milioni e milioni di italiani, che hanno sostenuto la nazionale azzurra di pallavolo maschile riempiendo i palazzetti e facendo registrare un boom di ascolti televisivi nell’arco di tutto il torneo. Il Campionato del Mondo ormai è entrato nel vivo e culminerà con la fase finale che si disputerà al Pala Alpitour di Torino da mercoledì 26 a domenica 30 settembre.

Oggi si è svolto il sorteggio dei due gironi delle Final Six, con l’Italia che ha pescato due squadre ostiche ma non imbattibili come Serbia e Polonia, evitando gli spauracchi rappresentati da Stati Uniti e Russia. Per chi volesse acquistare i biglietti per le partite dell’Italia ormai è troppo tardi, infatti il circuito di vendita TicketOne ha annunciato il tutto esaurito sia per Italia-Serbia che per Italia-Polonia. Il sold-out è stato ormai raggiunto anche per le giornate di sabato e domenica, in cui si disputeranno le semifinali e le finali per il bronzo e per l’oro. Il pubblico di Torino proverà a sospingere Zaytsev e compagni verso il sogno iridato, anche se certamente servirà un altro passo in avanti dal punto di vista del gioco per contrastare delle corazzate come Russia, Polonia, Usa e Brasile.













Foto: Valerio Origo