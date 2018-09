Basket, Torneo di Amburgo: l’Italia affronta la Repubblica Ceca nel primo test di preparazione

Inizia una settimana importantissima per l’Italia. Questo pomeriggio (ore 17.30) gli azzurri scenderanno in campo contro la Repubblica Ceca nella prima sfida del Torneo di Amburgo (o Supercup) e sarà la prima di due amichevoli, che servono a preparare al meglio le due sfide con Polonia e Ungheria, assolutamente fondamentali per centrare la qualificazione ai Mondiali 2019.

Oggi il match contro la Repubblica Ceca, poi in base al risultato l’Italia sfiderà nella giornata di sabato la vincente o la perdente di Germania-Turchia. Sicuramente un test molto importante per la nostra nazionale contro tre formazioni che disputeranno anche loro le Qualificazioni e che come l’Italia hanno vinto il proprio girone.

Non ci sarà Jeff Brooks nel torneo di Amburgo, ma il giocatore dell’Olimpia Milano è diventato ieri cittadino italiano e si aggregherà alla squadra per le due partite con Polonia ed Ungheria. Un Torneo di Amburgo che servirà a Sacchetti anche per cancellare gli ultimi dubbi e per pensare sempre di più ai dodici titolari che scenderanno in campo venerdì prossimo contro i polacchi.

Come detto la Repubblica Ceca è un avversario da non sottovalutare, vista la buonissima prima fase di qualificazione disputata dai cechi. Cinque vittorie e solo una sconfitta di misura in Islanda per i cechi, che puntano ora a centrare il pass per i Mondiali. Il leader della nazionale ceca è sicuramente Jan Vesely, uno dei migliori centri dell’ultima Eurolega e compagno di squadra di Datome e Melli al Fenerbahce. Il miglior marcatore nelle qualificazioni è stato Jaromir Bohacik, con 14 punti di media a partita, e poi l’esperto Blake Schilb (13 punti a gara) ed oltre a loro bisogna fare attenzione al play Tomas Satoransky, ultima stagione ai Washington Wizards.

Nei quattro precedenti tra le due nazionali, l‘Italia non ha mai perso. Quattro vittorie in altrettanti incontri e le ultime due sono state anche con un scarto molto ampio: nel 2015 all’Europeo successo per 85-70, mentre l’anno successivo in amichevole un netto 78-48.

Queste le parole di Meo Sacchetti per presentare il torneo: “Quelli del torneo di Amburgo sono due test importanti per diversi motivi. Innanzitutto è la prima volta che riusciamo a fare delle amichevoli prima di giocare partite ufficiali di qualificazione al Mondiale e questo potrà darci utili riferimenti a proposito della nostra condizione. In secondo luogo il valore delle squadre, che hanno a disposizione giocatori di livello e con molta esperienza in Europa con club e Nazionale, è molto alto e per noi sarà fondamentale alzare l’asticella per arrivare pronti alla palla a due di Bologna“.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo