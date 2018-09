Basket, Supercoppa italiana 2018: domani si gioca. Le dichiarazioni dei protagonisti

Domani, alle ore 18, sarà alzata la prima palla a due agonistica della stagione 2018-19: succederà quando Torino e Trento metteranno piede in campo per la prima semifinale della Supercoppa italiana 2018, alle ore 18. Saranno seguite, le due squadre, da Milano e Brescia, che debutterà all’interno del nuovo PalaLeonessa.

Molti dei protagonisti hanno rilasciato dichiarazioni quest’oggi. Simone Pianigiani, che questo trofeo lo detiene, ha messo in chiaro alcune semplici cose: “Si tratta di giocare una sola partita che poi deve darti la chance di giocarne una seconda dopo neanche 24 ore. La preseason è sempre strana ma questa per noi lo è stata ancora di più, a causa dei sette nazionali e l’infortunio occorso a Curtis Jerrells. Però ci sono anche squadre che hanno cambiato molto e quindi ci sono tante incognite per tutti. […] Non siamo al 100 percento, anzi ne siamo molto lontani, faremo errori e avremo alti e bassi, ma la voglia di vincere deve caratterizzarci da subito. Per questo dico che è meglio giocare subito dove ci sono pubblico, passione e atmosfera perché non c’è niente di più bello“.

Si rivela, come da suo uso, molto pratico Maurizio Buscaglia, che negli ultimi due anni ha portato Trento in finale scudetto: “Il clima da “dentro o fuori”, come ho già avuto occasione di dire, darà a tutti i giocatori in campo motivazioni extra anche rispetto a quelle già altissime di un debutto stagionale. La nostra avversaria, Torino, ci mette subito di fronte ad una grande sfida: la Fiat ha un gruppo di giocatori di alto livello, un buon mix di gioventù ed esperienza, e tecnicamente ci troveremo a confrontarci con un roster di qualità e blasone europea che, dopo la vittoria della Coppa Italia nella scorsa annata, vorrà partire bene in vista di un’altra stagione con il doppio impegno in campionato ed EuroCup“.

Per Torino, invece, è Larry Brown a smorzare un po’ le tensioni presenti in casa Fiat (che ha avuto un po’ di problemi con diversi giocatori negli ultimi tempi): “Sono e siamo molto elettrizzati per l’avvio dell’anno agonistico in una competizione così importante e al cospetto di squadre che rappresentano il top del movimento nazionale. Stiamo definendo la formazione che scenderà in campo, la composizione della quale dipende dalle condizioni fisiche di qualche nostro giocatore. Le ultime decisioni le prenderemo domani prima del via. In ogni caso daremo il massimo per onorare l’impegno“.

Anche Brescia affida al proprio coach, Andrea Diana, le dichiarazioni della vigilia: “Ci apprestiamo a giocare una Supercoppa a Brescia, una manifestazione che ci siamo guadagnati sul campo con la finale di Coppa Italia, per cui la voglia di ben figurare e provare a competere con una corazzata è tanta. Dobbiamo provare a non far correre Milano, la partita dipenderà dalla fluidità del nostro attacco, dalle nostre scelte di tiro, dal limitare le palle perse, però questo sarà sicuramente un argomento topico dell’incontro. Starà a noi farci trovare pronti e cercare di avere un approccio duro alla partita e poi di mantenerlo per tutto l’incontro“.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo