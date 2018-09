Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: l’Italia schianta la Polonia, successo di platino. Della Valle superstar, bene Datome, Brooks e Melli

Serviva una vittoria ed è arrivata. Una straordinaria Italia supera a Bologna la Polonia per 101-82 in una sfida importantissima nelle Qualificazioni ai Mondiali di basket 2019. Davvero una grande prestazione degli azzurri, che rompono anche quota 100. Un successo di diciannove punti, che può risultare decisivo anche per le prossime partite qualora dovesse risultare decisiva la differenza canestri.

Amedeo Della Valle è il mattatore della serata con una prova da 28 punti ed un irreale 8/11 da tre punti (64% per gli azzurri in generale). Il gioco azzurro premia il neo milanese, che dall’arco è micidiale, ma è tutta l’Italia a brillare in fase offensiva. Aradori chiude con 16 punti (tutti nel primo tempo), poi ci sono i 14 di Gigi Datome e soprattutto un esordio da ricordare per Jeff Brooks, che mette a referto 16 punti. Alla Polonia non bastano i 28 di AJ Slaughter, quasi perfetto dal campo (3/5 da due e 6/8 da tre) e i 13 di Mateusz Ponitka.

La Polonia è subito Ponitka, che mette anche la tripla frontale, ma l’Italia si affida all’esordiente Brooks (cinque punti filati di pregevole fattura). Datome brucia la retina da tre punti e lo copia poi dall’altra parte Slaughter per il 10-10 a metà primo quarto. Gli azzurri corrono e sono aggressivi e la bomba di Della Valle firma il +5 (15-10). L’Italia attacca bene e Brooks si trova a suo agio negli schemi di Sacchetti: il lungo di Milano viene cercato spesso sotto canestro e l’italo-americano trova il gioco da tre punti del 20-15 a due minuti dal termine della prima frazione. Slaughter, però, tiene a contatto gli ospiti e dalla lunetta segna il -2 (24-22). A pochi secondi dalla fine Laczynski si inventa una tripla clamorosa ed il primo quarto termina in parità 25-25.

Il secondo periodo si apre con un 5-0 della Polonia con Laczynski che segna ancora da tre punti. La reazione azzurra non si fa attendere e arriva con le triple di Sacchetti, Aradori e Della Valle e con una magia in penetrazione di Brooks (36-32). Della Valle e Slaugher si rispondono dall’arco ed è 39-39 a cinque minuti dall’intervallo. Gli ospiti sono in partita grazie ad un pazzesco 8/13 da tre punti e Waczynski mette sei punti di fila per il +1 (44-45). Aradori (16 punti dopo 20 minuti), però, è in uno dei suoi momenti infuocati e con la tripla frontale fa esplodere il PalaDozza (49-45). Della Valle segna ancora da tre punti a cinque secondi dalla fine e l’Italia va negli spogliatoi avanti 54-52.

Si rientra e le mani si sono un po’ raffreddate nei primi minuti. L’Italia alza l’intensità difensiva e ritrova anche fluidità in attacco. Datome pesca Della Valle tutto solo nell’angolo e il neo milanese muove solo la retina per il +7 (61-54). Il momento ottimale degli azzurri è rappresentato prima dalla bomba di Melli e poi da una grande difesa di Datome. I due giocatori del Fenerbahce diventano decisivi e l’Italia vola sul +9 (68-59) a tre minuti dal fine del quarto. Waczynski e Slaughter tengono ancora la Polonia incollata alla partita e sul -6 (71-65). La frazione si chiude con il rimbalzo in attacco e l’appoggio al vetro di Cinciarini (73-65).

L’Italia trova nei primi minuti giocate d’energia dalla sua panchina e resta avanti di nove punti (76-67). La stanchezza, però, comincia a farsi sentire e ne risentono soprattutto i due attacchi, con tanti errori e palle perse evitabili (3-4 il parziale dopo cinque minuti del quarto). Tripla di Della Valle, ma dall’altra parte risponde Slaughter in maniera clamorosa (79-74). Cinciarini prende per mano l’Italia con un canestro da tre punti e poi con un meraviglioso assist per Datome (il secondo di fila) per un’altra bomba azzurra (85-76). Tripla e liberi di Della Valle, stoppata di Melli, che fanno esplodere il pubblico azzurro ed in un attimo gli azzurri sono sul +14 (90-76). Cinciarini con il sottomano e poi Brooks con la rubata e l’Italia vola sul +16 (96-80). Gli azzurri superano anche quota cento punti con l’ennesima magia da tre di Della Valle e con l’appoggio a vetro di Brooks. Si chiude 101-82 ed è festa azzurra a Bologna.

IL TABELLINO

ITALIA – POLONIA 101-82 (25-25; 29-27; 19-13; 28-17)

Italia: Della Valle 28, Aradori 16, Biligha 2, L.Vitali, Melli 9, Filloy, Brooks 16, Cinciarini 8, Abass 3, M.Vitali, Sacchetti 5, Datome 14

Polonia: Cel 2, Gielo 8, Gruszecki, Hrycaniuk 4, Kolenda, Laczynsk 9, Ponitka 14, Slaughter 28, Sokolowski 2, Waczynski 10, Witlinski, Sulima 6













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo