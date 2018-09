Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Italia-Polonia. Data, programma, orari e tv

Venerdì 14 settembre si giocherà Italia-Polonia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket. Al PalaDozza di Bologna si giocherà una partita fondamentale sulla strada che conduce verso la Cina: la nostra Nazionale va a caccia di una vittoria che sarebbe fondamentale per la classifica, serve assolutamente il successo per alimentare ulteriormente le nostre speranze di tornare a disputare una rassegna iridata. Gli azzurri scenderanno in campo guidati da Gigi Datome dopo le tante polemiche degli ultimi giorni sull’assenza dei vari uomini NBA.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Polonia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 14 SETTEMBRE:

20.15 Italia-Polonia

ITALIA-POLONIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky e diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Credit: Ciamillo