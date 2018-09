Ciclismo, GP Montreal 2018: programma, orari e tv

Domenica 9 settembre si correrà la nona edizione del Grand Prix di Montréal. La settimana canadese Worldtour si chiude con un’altra corsa molto interessante, che anche quest’anno vedrà al via tanti big. Il nostro Diego Ulissi proverà a bissare il successo dello scorso anno, ma la concorrenza sarà molto alta con corridori del calibro di Greg Van Avermaet, Michael Matthews, Matej Mohorič e Tim Wellens. Il percorso si snoda sul classico circuito attorno all’Università di Montréal, con 16 giri da 12,2 km, per un totale di 195,2 km.

La partenza della corsa è fissata alle 11.00, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.15 e le 16.30, in base alla media oraria. Il Grand Prix di Montréal sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport Player e in differita in tv su Eurosport2 dalle 20.00. Di seguito il programma completo.

Grand Prix di Montréal 2018

Domenica 9 settembre

Montréal-Montréal 195,2 km

Partenza: 11.00

Arrivo previsto: 16.15-16.30 circa

